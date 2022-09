Begeisternder Auftritt beim Jazzfestival Viersen : Gypsy All-Stars liefern Balkanklänge aus New York

Die New York Gypsy All Stars waren tags zuvor aus den USA in Viersen eingetroffen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die fünf Musiker der New York Gypsy All-Stars waren am Vortag direkt aus New York gekommen. Freitagabend begeisterten sie mit Spielfreude und Balkan-Melodien in der Festhalle.