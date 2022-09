Demonstration und Banner in Schwalmtal : Protest, aber auch Zustimmung zu Plänen für Rösler-Areal

Schwalmtal Am Samstag demonstrierten rund 200 Menschen in Waldniel erneut gegen Pläne des polnischen Investors MLP Group für einen Gewerbe- und Logistikpark. Doch jetzt hat sich auch eine Front von Unterstützern des Vorhabens formiert.

„MLP raus“ stand auf Kappen, die viele Demonstranten trugen, als sie am Samstag durch den Waldnieler Ortskern zogen. Angemeldet hatte die Demonstration Michael Berger, Sprecher der Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler-Draht“. Größer und augenfälliger waren Plakate, die gezeigt wurden. „Es braucht mutige Politiker*innen, die nicht das leichte Machbare, sondern das Nötige umsetzen“, lautete ein Schriftzug auf einem Schild, das ein Demonstrant in die Luft hielt. Neben ihm forderte eine Frau auf ihrem Schild: „Keine 60 bis 90 Ladedocks für LKWs“ und „Keine 24/7 LKWs im Minutentakt.“

Am Samstag folgte nun die Fortsetzung. Auch am Rande der Veranstaltung war von Demonstranten zu erfahren, warum sie sich dem Protest gegen die Pläne für das Ex-Rösler-Gelände anschließen. „Für mich ist es eine falsche Entscheidung, den Logistikpark an diesem Standort zu errichten“, sagte Christian Kügler. „Ich denke, dass wir diese Fläche in einigen Jahren noch anderweitig benötigen werden.“ Auch Carsten Zechlin hält die Errichtung eines Logistikparks die falsche Lösung. „Die Verkehrsräume rund um den Standort werden von Kindern des Schulzentrums oder Mitgliedern der umliegenden Sportvereine genutzt. Um zum Autobahnanschluss zu gelangen, müssen die Lkw unmittelbar durch den Ort fahren“, meinen Kügler und Zechlin. „Dass ein Logistikpark gebraucht wird, mag sein. Aber man sollte auch eine Stelle finden, wo dieser verkehrstechnisch reinpasst.“