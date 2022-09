Sieg gegen den VfB Homberg : Nettetal hat das „Quäntchen Glück“

Leon Falter (r.) und Drilon Istrefi waren das entscheidende Duo beim 2:1-Heimerfolg von Union Nettetal gegen den VfB Homberg. Foto: Tom Ostermann

Fußball-Oberliga Gegen Regionalligaabsteiger VfB Homberg gewinnt Union Nettetal mit 2:1. Der Gegner ist früh durch eine Rote Karte geschwächt, drückt am Ende trotzdem auf den Ausgleich. Nettetal rettet den Dreier kämpferisch über die Zeit.

Von Tom Ostermann

Am Mittwoch gelang Union Nettetal bereits der Sieg gegen den TSV Meerbusch, nun rundete der Heimsieg gegen den VfB Homberg eine erfolgreiche Woche für den SCU ab. „Wir sind froh, dass wir unseren Sieg gegen Meerbusch heute mit drei Punkten vergolden konnten. Wir haben das heute gut gemacht, hatten aber das nötige Quäntchen Glück in manchen Situationen, das hat uns in den letzten Spielen immer mal wieder gefehlt. Dennoch war das heute ein hartes Stück Arbeit“, sagte Union Nettetals Trainer Andreas Schwan nach dem Sieg gegen den Regionalligaabsteiger.

Von Beginn legten die Hausherren gut los und konnten nicht nur die ersten Angriffe der Gäste aus dem Duisburger Westen abwehren, sondern auch selbst Chancen kreieren. Früh in der Partie mussten die Homberger einen Wermutstropfen verdauen: Clinton Asare wurde nach einer Tätlichkeit von Schiedsrichter Lukas Luthe in der 17. Minute vom Platz gestellt. Was für die Nettetaler vermeintlich nach einem Vorteil aussah, sah Trainer Schwan später eher als Nachteil. „Durch die Rote Karte änderten die Homberger ihre Grundordnung, deshalb mussten auch wir unser Spiel anpassen“, sagte der Trainer.

Info 199 Zuschauer beim Heimsieg der Nettetaler Aufstellung Möhker - Lekaj - Schellhammer - Zitzen - Coenen - Erat (46. Köhler) - Istrefi (80.Götte)- Winkens - Falter (73. Heffungs) - Rommel - Yavuz (90.Wolters) Tore 1:0 Zitzen (28.Minute) , 2:0 Istrefi (60.Minute), 2:1 Kamikawa (75.Minute) Zuschauer 199

Doch das gelang seiner Mannschaft schnell. Nach einer Ecke von Leonard Lekaj stand Nico Zitzen in der 28. Minute goldrichtig und konnte zur umjubelten 1:0-Führung für die Hausherren treffen. In der Folge ließen die Nettetaler keinesfalls nach, erarbeiteten sich weitere Chancen, scheiterten aber entweder am gut aufgelegten Homberger Keeper Kenneth Hersey oder blieben schlichtweg an der Homberger Abwehr hängen. So ging es mit der 1:0-Führung für die Nettetaler in die Pause.

In Hälfte zwei zeigte der Regionalligaabsteiger aus Homberg, dass sie sich mit Rückstand nicht abfinden wollten und versuchten offensiv Akzente gemacht. Doch sowohl offensiv als auch defensiv zeigte Nettetal in diesem Spiel eine gute Leistung. Insbesondere Leon Falter und Drilon Istrefi waren dabei Aktivposten. So war es auch kaum verwunderlich, dass eine Zusammenarbeit der beiden Offensivspezialisten in der 60. Minute zum 2:0 aus Sicht der Gastgeber führte: Leon Falter hatte Istrefi mustergültig bedient, welcher aus knapp 16 Metern den Ball in die Maschen befördern konnte.