Fest mit viel Bewegung in Hilden : Mitmachzirkus feiert im Stadtpark Geburtstag

Hilden Unter dem Motto „Spiel & Spaß für alle – Wir spielen wie im Zirkus“ hat der Mitmachzirkus am Freitag in Hilden seinen Geburtstag gefeiert.

Er hat vor nun 25,5 Jahren den Mitmachzirkus ins Leben gerufen. Die allererste Aufführung fand in einem Osterurlaub seiner Familie am Mittwoch, 2. April 1997, nachmittags in einem Garten in der Nähe von Toulouse in Frankreich statt. „Aus Holzkästen und einem Brett wurde die erste Balancestation, aus einem Stofftier ein mutiger Tiger, aus einem Pfarrer der ‚stärkste Mann der Welt‘, der sechs Kinder tragen konnte“, erinnert sich der Hildener. Damals machten sechs Kinder, vier Erwachsenen und zwei Hunde mit. Heutzutage sorgt der Mitmachzirkus bei Kindergeburtstagen in Wohnzimmern, Projekttagen in Schulen oder größeren Veranstaltungen für Bewegung.