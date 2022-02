Bedrohungslage in Brüggen : Mann bedroht Nachbarn mit Schusswaffe

Polizisten konnten den 31-jährigen Brüggener widerstandslos festnehmen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Brüggen Erst gab‘s einen Streit, dann zog er eine Waffe: Am Samstagabend hat ein 31-jähriger Mann aus Brüggen in einem Mehrfamilienhaus an der Borner Straße seine Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht.

Anwohner alarmierten gegen 19.30 Uhr die Polizei. „Die Person konnte durch Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden“, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Motiv ist noch unklar, nicht ausgeschlossen wird, dass der Mann psychische Probleme hat. „Zurzeit wird eine Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine psychiatrische Fachklinik geprüft“, so der Polizeisprecher. Bei der Waffe handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine Schreckschusswaffe. Sie sei in der Wohnung gefunden und von den Beamten sichergestellt worden.

