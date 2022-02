Unfall in Viersen : 82-jähriger Radler verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Viersen-Dülken. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Ein 83-jähriger Autofahrer aus Nettetal hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in Viersen-Dülken einen Unfall verursacht, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer aus Dülken leicht verletzt wurde. Nach Polizeiangaben fuhr der Nettetaler auf der Corneliusstraße in Richtung Viersener Straße.

Als er nach links auf die Viersener Straße abbog, missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der Dülkener verletzt.

(naf)