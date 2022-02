Jubiläum in Niederkrüchten : Vierter Kurzfilm zeigt Autobahn-Bau

Jubiläum in Niederkrüchten

Niederkrüchten Am Samstag, 5. Februar, veröffentlicht die Gemeinde Niederkrüchten den vierten ihrer Kurzfilme zum Gemeinde-Jubiläum. Diesmal geht es um das Thema Infrastruktur. Ein Beispiel: der Bau der A 52.

Mit der Infrastruktur der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigt sich der vierte Kurzfilm aus der Jubiläums-Clip-Reihe. Er ist ab Samstag, 5. Februar, zu sehen im Youtube-Kanal der Gemeinde Niederkrüchten. Interessant: die Arbeiten an der Autobahn 52 und deren Eröffnung; zudem werden die beiden Grund- und die Realschule, die Betreuung in Kindertagesstätten, das Angebot für (Vereins-) Sportler sowie die beiden zentralen Bürgerhäuser in Elmpt und Niederkrüchten (Begegnungsstätte) gezeigt.