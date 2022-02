An der Oberrahserstraße : Einbruch in Haus in Viersen

Die Polizei ermittelt. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 13.30, und Donnerstag, 11 Uhr, in ein Haus an der Oberrahserstraße in Viersen eingebrochen. Laut Polizei hatten die Täter gewaltsam die Terrassentür geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Beute konnten keine Angaben gemacht werden. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(naf)