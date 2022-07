Streit in Neuss : 42-Jähriger soll Waffe gezückt haben - Festnahme am Freitagabend

42-Jähriger soll Waffe gezückt haben - Festnahme am Freitagabend

Streit in Neuss

Neuss Am Freitagabend ist es in Neuss zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Passanten hatten einen Streit beobachtet, bei dem Schüsse gefallen waren.

In Neuss musste die Polizei nach einer Schussabgabe in der Lechernicher Straße zu einem Großeinsatz ausrücken. Nach etwa zwei Stunden konnte der offenbar betrunkene Schütze am Freitagabend festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.