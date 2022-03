Gewerbeverein Schwalmtal : Hunderte Besucher beim Frühlingsmarkt in Waldniel

Bei 17 Grad genossen die Marktbesucher das sonnige Frühlingswetter. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Zwei Jahre in Folge war der Frühlingsmarkt des Schwalmtaler Gewerbevereins in Waldniel coronabedingt ausgefallen, am Sonntag fand er nun erstmals wieder statt.

Bei 17 Grad strömten die Menschen in den Ortskern, unterhielten sich, schlenderten über den Markt. Verkaufsstände mit Frühlingspflanzen, bemalter Holzdekoration, Keramik, selbst gemachten Grußkarten, farbige Eier von alten Hühnerrassen sowie Kräutern waren gut besucht.

Der Barfußpfad und das Zuckerwatte-Angebot des evangelischen Jugendtreffs wurde sehr gut angenommen, ebenso die Torwand der Handball-Kooperation HSG Waldniel/Niederkrüchten.

(bigi)