Heimspiele für Nationalspieler Julia Sonntag und Mats Grambusch : „Ich habe mein Ticketkontingent voll ausgeschöpft“

Hockey Für die beiden Hockey-Nationalspieler Julia Sonntag und Mats Grambusch sind die Spiele der Pro League am Wochenende etwas ganz besonderes. Beide kommen gebürtig aus Mönchengladbach und freuen sich auf Nationalspiele in der Heimat.

Dass der Hockeypark in Mönchengladbach oft als Wohnzimmer und Heimat der deutschen Teams bezeichnet wird, ist für Julia Sonntag und Mats Grambusch weitaus mehr als nur eine Metapher. Denn beide Nationalspieler sind in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen, schnürten in der Vergangenheit zudem für den Gladbacher HTC ihre Schuhe. „Ich freue mich total auf diese Spiele“, erzählt Kapitän Mats Grambusch, der im vergangenen Jahr mit Köln Deutscher Meister geworden ist. „Seit neun Jahren trage ich Rot-Weiß, da spiele ich natürlich selten im Hockeypark. Umso schöner ist es, für solche Partien heimzukommen. Vom Hotel direkt aufs Münster zu schauen und dann ins Stadion zu kommen – das ist schon etwas ganz besonderes für mich.“

Auch für Torhüterin Julia Sonntag, die bei den Spielen unter der Woche gegen Spanien noch aussetzen musste, stieg die Vorfreude von Tag zu Tag an. „Ich bin heiß und möchte endlich mitspielen. Die Spiele im Hockeypark werden sicherlich ein gutes und lautes Event“, sagt die 30-Jährige, die in der Stadt als Zahnärztin arbeitet. Dementsprechend groß wird die Unterstützung auf den Rängen sein: „Ich habe mein Ticketkontingent voll ausgeschöpft: Familie, Freunde und Arbeitskollegen haben sich angekündigt und wollen dabei sein“, erzählt Sonntag vor den Pro-League-Spielen in ihrer Heimatstadt. Mittlerweile spielt die Torhüterin – wie auch Mats Grambusch – für Rot-Weiß Köln in der Bundesliga.