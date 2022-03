Freizeit in Brüggen : Das sind die niedlichen Tierpark-Babys

Freizeit in Brüggen

Bürggen Der Natur- und Tierpark Brüggen bereitet sich nach der Winterpause auf die Eröffnung vor. Besucher können sich auf tierischen Nachwuchs freuen. Auch am Spielplatz sind im Mai Veränderungen geplant.

„Wir hoffen auf ein Stück Normalität“, sagt Helga Kerren. Zwar gelte in geschlossenen Bereichen noch 3G, aber Online-Registrierung und andere Beschränkungen gibt es nicht mehr. Die Corona-Pandemie haben die Betreiber des beliebten Ausflugsziels „erstaunlich gut überstanden“, wie sie sagen. „Das lag auch an der großen Unterstützung. Und wir hatten Glück mit dem Wetter, als wir wieder öffnen konnten“, sagt Kerren. Die Spendenbereitschaft vieler Menschen habe sie gerührt und ihnen sehr durch die schwierige Phase der Schließung geholfen. Jetzt blicke man optimistisch in die Zukunft.