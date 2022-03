David Abugo beim 1. FC Viersen : Vom Straßenfußballer zum Landesligaspieler in Viersen

David Abugo vom 1. FC Viersen. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Der Start hätte für David Abugo in Viersen kaum besser sein können: zwei Tore in drei Spielen. Der 19-Jährige hat seine Chance genutzt – und steht stellvertretend für den neuen Weg der Viersener. Dabei begann er erst spät mit dem Fußball.

Von Heiko Van der Velden

David Abugo ist angekommen in der ersten Mannschaft des 1. FC Viersen. Am Wochenende stand das hoffnungsvolle Talent erstmals in der Startelf der Viersener und durfte auf Anhieb die kompletten 90 Minuten spielen – und der 19-jährige Offensivspieler erzielte beim 2:0-Auswärtssieg bei SW 06 Düsseldorf auch gleich seinen zweiten Saisontreffer im dritten Einsatz. Zuvor traf er bereits im Heimspiel gegen den SC Kapellen-Erft. Auch im Pokal und bei zahlreichen Testspielen kam er bereits zum Einsatz.

„Er hat sich das Spiel am Sonntag verdient und das über die vollen 90 Minuten sehr gut gemacht. David nimmt eine tolle Entwicklung bei uns. Er macht das von Woche zu Woche besser und arbeitet im Training sehr fleißig“, sagt Trainer Kuc.

Vorrangig kommt Abugo in dieser Saison allerdings für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A zum Einsatz. Doch nach den neuerlich guten Leistungen dürften weitere Einsätze für die Erste in der Landesliga folgen. „Es ist für einen jungen Spieler wie ihn natürlich wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Er hat seine Chance am Sonntag bekommen und genutzt. Das habe ich ihm auch gesagt. Er ist auf einem sehr guten Weg“, fügt Kuc weiter an.

Abugo steht für den neuen Weg des Vereins. Denn zukünftig sollen vermehrt Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integriert werden. Bis vergangenen Sommer spielte Abugo noch für die eigene A-Jugend.

Allzu lange ist Abugo dem Fußball noch nicht verbunden, erst mit 13 Jahren schloss er sich nach einem Schulturnier der C-Jugend bei Rot-Weiß Hockstein an. Von dort an ging er seinen Weg. Über seine Zwischenstation in der Saison 2019/20 bei der U18 des 1. FC Mönchengladbach fand er schließlich den Weg nach Viersen. „Es ist natürlich ein schönes Gefühl, für die harte Arbeit im Training belohnt zu werden. Mein Trainer hat mir von Anfang an das Vertrauen gegeben und mich weiter gepuscht. Das motiviert einen natürlich“, freut sich Abugo, der trotz zehn Punkten Rückstand mit seiner Mannschaft gerne am Saisonende an der Spitze der Landesliga stehen würde.