Fußball-Kreisliga : Rheindahlen holt Punkt gegen Red Stars

Fußball-Kreisliga Rheindahlen bietet einem Spitzenteam einmal mehr Paroli und belohnt sich am Ende mit einem Remis daheim gegen die Red Stars. Dabei hatten die Gäste genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen.

Ist der SC Rheindahlen im Aufstiegsrennen das Zünglein an der Waage? Zumindest gegen das Führungsquartett hatte sich das Team von Trainer Eyüp Tasyapan immer von seiner besten Seite gezeigt und meist erst in den Schlussminuten Punkte verspielt. Dieses Mal gab es zumindest einen Punktgewinn gegen die Red Stars.

Naturrasen statt Kunstrasen, dazu herrlichstes Fußballwetter und zahlenmäßig leicht überlegene Stars-Anhänger, die die Begegnung in Rheindahlen fast zu einer Auswärtsbegegnung machten. Und fast wäre in der frühen Phase das erste Tor gefallen, doch das Tor von Andrej Ferderer in der 7. Minute fiel aus einer Abseitsposition. Nach einer Viertelstunde meldete sich auch der Gastgeber, als nach einem Eckball ein SCR-Spieler an den langen Pfosten köpfte. Wenig später musste Rheindahlens Torhüter Danny Gosemärker einen Freistoß entschärfen. Kurz danach verpasste David Akinin mit einem Abschluss mit der Innenseite seines Fußes die Führung für die Red Stars (36.). Für Rheindahlen vergab Onur Altuntac zwei Minuten vor dem Pausenpfiff eine gute Möglichkeit, doch seine Direktabnahme strich um Zentimeter über das Quergebälk. Dafür machte es Altuntac in der Nachspielzeit wesentlich besser, als er per Kopfball nach einer Ecke zur überraschenden 1:0-Führung der Hausherren traf.