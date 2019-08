Alte Spiele in Schwalmtal : Gesucht: Schwalmtals erster Knicker-Meister

Alte Spiele in Schwalmtal

Die erste Knicker-Meisterschaft planen (v.l.) Klaus Müller, Jutta Peters und Josef Peters vom Heimatverein Waldniel. In der Heimatstube sind Jutta Peters’ eigene Murmeln zu sehen. RP-Foto: Buschkamp. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Bei den „Tagen der Kunst“ ab Samstag, 7. September, widmet sich der Heimatverein alten Spielen und zeigt Treckermodelle.

Die Sonne bringt die bunten Kugeln aus Glas zum Glitzern. Weiß, grün, blau und bunt liegen sie in einer großen Schüssel in der Heimatstube des Heimatvereins Waldniel. Als Jutta Peters (71) noch ein Mädchen war, waren diese Knicker ihr ganzer Stolz.

Wer eine große Glaskugel hatte, der hatte Glück. „Die meisten Kinder“, so erinnern Peters und ihr fünf Jahre älterer Mann Josef, „waren schon froh, wenn sie einige kleinere Murmeln aus Glas hatten“. „Ich habe meine in einem alten Strumpf gesammelt“, erzählt die Waldnielerin. Meist aber spielte sie mit den preiswerteren, einfarbigen Tonmurmeln. Das Schlimmste damals: ohne einen einzigen Knicker nach Hause zu gehen. Und das konnte immer passieren, wenn man mit den anderen Mädchen und Jungen spielte. „Nur guten Freunden lieh man seine Knicker, damit sie nach einer Niederlage wieder mitspeilen konnten“, erzählt Josef Peters.

Die gläsernen Knicker gehörten zu den beliebten Spielzeugen in Waldniel vor 60, 70 Jahren. Auf dem Marktplatz, damals noch eine unbefestigte Fläche, vor dem Rathaus, wurde gespielt. Der Heimatverein um seinen Vorsitzenden Klaus Müller will bei den „Tagen der Kunst“ an die große Liebe zu den kleinen Kugeln erinnern.