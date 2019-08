Ausfall in Viersen, Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten und Wegberg : 4000 Haushalte ohne Netz und TV

Kreis Viersen Ausfall in Viersen, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. Die Ursache ist unklar.

Kompletter Netzausfall bei dem Unternehmen Deutsche Glasfaser: Erst nach mehr als zwölf Stunden, um 0.40 Uhr am Dienstag, 20. August, funktionierte die Verbindung wieder. Betroffen waren seit Montag, 12 Uhr, laut Unternehmenssprecher Dennis Slobodian „4000 Menschen in der Region Niederrhein“. Dazu gehören die Kommunen Viersen, Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal im Kreis Viersen sowie Wegberg. Zwar können die Kunden das Netz wieder nutzen, die Ursache der Störung ist aber unbekannt.

Zwar hat die Suche nach der Ursache bereits begonnen. Aber auch am Dienstagnachmittag stand noch nicht fest, warum das Internet, Telefon und TV für Deutsche-Glasfaser-Kunden so lange ausgefallen ist. „Wir vermuten, dass es bei einer Tiefbaustelle Beschädigungen gegeben hat“, so Dennis Slobodian. Aber noch sei unklar, ob diese Vermutung zutreffe und um welche Baustellen es sich überhaupt handeln könne. „Wir werden jetzt untersuchen, was genau passiert ist“, kündigt der Unternehmenssprecher an.