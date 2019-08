Viersen : Skateboard-Meisterschaft am Hohen Busch

Auf der Multifunktionswiese am Hohen Busch wird am Wochenende wieder um die Wette geskatet. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen (RP) Der Hohe Busch steht am Wochenende im Zeichen von Sport und Spiel. Am Samstag, 24. August, findet die 22. Skateboard-Stadtmeisterschaft statt. Am Sonntag, 25. August, können Funsport-Fans die Dirtbike-Anlage kennenlernen.

Es gibt außerdem Spiel- und Sportangebote für die ganze Familie.

Der Samstag gehört den Skatern und BMX-Fahrern. Ab 12 Uhr sind Anmeldungen für die Skateboard-Stadtmeisterschaft auf der Anlage „Skate Plaza“ möglich. Die Wertungsläufe beginnen um 14 Uhr. Eine Jury wird die Darbietungen bewerten. Die Siegerehrung ist für 19.30 Uhr geplant. Zu gewinnen gibt es unter anderem Zubehör für den Skate-Sport.

Mitmachen können alle Skater und BMX-Fahrer aus dem Kreis Viersen. Die Sportler müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und ihren Sport als reine Amateure ausüben. Damit alle Wettbewerbe an diesem Tag stattfinden können, ist die Zahl der Teilnehmer auf 60 begrenzt. Gesponserte Skater und jüngere Kinder können ebenfalls ihr Können zeigen. Dazu wird es außerhalb der Wertung sogenannte Best Runs geben.

Am Sonntag sind abermals von 12 bis 17 Uhr Spiel und Spaß am Hohen Busch angesagt. Dabei besteht die Gelegenheit, die Dirtbike-Anlage hinter der Grillwiese genauer kennenzulernen. Auf der Multifunktionswiese und den angrenzenden Sportanlagen wartet ein Angebot für große und kleine Besucherinnen und Besucher. Der Spielbus des städtischen Jugendamtes wird dort sein. Wer mag, kann beim „Bubble Soccer“ ausprobieren, wie es sich anfühlt, ein Ball zu sein.

Die Veranstaltung gehört zur Reihe „Young Life“, dem Jugendprojekt der Stadt Viersen. Organisiert wird das Funsport-Wochenende von der städtischen Jugendsportlocation „Die Insel“ mit Unterstützung der Volksbank Viersen. Als Kooperationspartner mit am Ball und auf dem Gelände ist Frank-Schiffers-Events. Für Essen und Trinken ist gesorgt. DJs sorgen für die musikalische Unterhaltung.

