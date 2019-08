Polizeieinsatz im Kreis Viersen : Polizei kontrolliert Falschabbieger

Kreis Viersen 13 Autofahrer wurde von den Beamten erwischt, wie sie falsch abbogen.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montag an mehreren Stellen im Kreis Viersen Falschabbieger angehalten. An der Kanalstraße in Viersen an der Ausfahrt des Real-Parkplatzes bogen 13 Autofahrer verbotenerweise links ab und wurden entsprechend verwarnt. Auch in Nettetal und Kempen ahndete der Verkehrsdienst nach Polizeiangaben Verstöße von Autofahrern, aber auch von Radfahrern.