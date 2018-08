Feuer nahe Wanderparkplatz Tackenbenden

Niederkrüchten : Feuerwehr löscht Brand im Elmpter Wald

Es brannte am Sonntag auf rund 100 Quadratmetern. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten Rund 40 Einsatzkräfte der Löschzüge Elmpt und Oberkrüchten sind am Sonntagvormittag in den Elmpter Wald ausgerückt. Etwa einen Kilometer östlich des Wanderparkplatzes Tackenbenden waren nach Angaben einer Sprecherin der Feuerwehr Niederkrüchten 100 Quadratmeter Wald in Brand geraten.

Gegen 10.10 Uhr sei die Wehr alarmiert worden. Mehrere Anrufer hatten Rauchentwicklung gemeldet, andere berichteten, es rieche verbrannt. Etwa eine Stunde hätten die Löscharbeiten gedauert, sagte die Feuerwehr-Sprecherin. Der Waldboden auf der Fläche sei verbrannt, einige Stämme seien angegriffen. Auf die Baumkronen habe das Feuer glücklicherweise nicht übergegriffen. Nach Angaben der Polizei war die Brandursache Selbstentzündung.

(naf)