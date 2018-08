Robert-Bosch-Stiftung fördert Hausarztzentrum Brüggen

Brüggen Mit dem Fördergeld sollen Videosprechstunden ermöglicht werden

Die Robert-Bosch-Stiftung fördert das Hausarztzentrum Brüggen mit 100.000 Euro für ein E-Health-Projekt mit Videosprechstunde. Bei Fallkonferenzen unter Ärzten und Hausbesuchen bei alternden Patienten soll sie künftig zum Einsatz kommen. Die Förderung stammt aus dem Support-Programm der Stiftung, das bundesweit die Entwicklung von acht Gesundheitszentren unterstützt. Das Hausarztzentrum Brüggen ist dabei die einzige Einrichtung in Nordrhein-Westfalen.

„Demografie heißt, dass in der Region 13 von 27 Hausärzten über 62 Jahre alt sind und dass damit die medizinische Grundversorgung gefährdet ist“, sagt Johann Heinrich Arens, ärztlicher Leiter des Hausarztzentrums Brüggen. „Aktuell geben bis zum Jahresende vier Hausärzte in unserem Einzugsbereich ihre eigene Praxis auf“, ergänzt er. „Wir stehen vor der dringenden Aufgabe, Medizin und Pflege mit Ehrenamt und sozialen Diensten zu verknüpfen. Damit das gelingt, müssen wir auch digitale Wege beschreiten.“ In der Robert-Bosch-Stiftung habe das Hausarztzentrum dafür einen starken Partner gefunden.“