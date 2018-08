Tractor-Pulling in Viersen-Bistard

Dülken : Wettkampf der dröhnenden Riesen

Der schwarze Rauch war vor allem zu sehen, wenn die Teilnehmer der Sportklasse über die Strecke fuhren. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Dülken Rund 3000 Besucher kamen am Wochenende zum Traktor-Pulling, sahen viel schwarzen Rauch, hörten Motoren dröhnen. Die Teilnehmer reisen sogar aus den Nachbarländern an

Schon von Weitem hört man die Motoren und sieht die Rauchwolken aufsteigen. Es ist wieder Zeit für das Traktor-Pulling im Bockert. Große Maschinen ziehen bis zu 15 Tonnen Gewicht. Die Organisation übernimmt der Verein Tractorpulling Dülken. Die Veranstaltung findet bereits zum neunten Mal statt.

Am Sonntag gehen die Bauern an den Start mit Maschinen, die direkt vom Feld kommen. Es fängt bei 6,5 Tonnen an und steigert sich bis auf zwölf Tonnen. Viel schwarzer Rauch ist dagegen eher bei der Sportklasse zu sehen, hinzu kommt Motordröhnen. Hierbei ist es erlaubt, die Maschinen ein bisschen aufzutunen, indem man etwa eine größere oder kleinere Pumpe einbaut. Dann gibt es noch die Showpulls und Hobbysport.

Die Traktoren müssen einen Bremswagen so weit wie möglich ziehen. Besonders gut ist ein „Full Pull“ mit mehr als 100 Metern. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Info Von Bauern bis Supersport Gewichtsklassen Beim Tractor-Pulling treten die Teilnehmer mit ihren riesigen Maschinen in fünf verschiedenen Gewichtsklassen an. Diese sind unterteilt in Standard (500 Kilogramm); Bauern (4,5 bis zwölf Tonnen); Sport (3,5 bis 6,5 Tonnen); Hobbysport (3,5 bis acht Tonnen); Supersport (3,6 Tonnen). Pferdestärken Die Traktoren sind in zwei PS-Klassen unterteilt. Standard: 100 bis 300 PS; Sportklasse: 400 bis 13.000 PS

Die Traktoren müssen die TÜV-Vorschrift einhalten, um anzutreten. Und dann geht es für die Teilnehmer darum, einen Bremswagen so weit wie möglich zu ziehen. Verschiedene Getriebe oder Kettenkombinationen können dabei den Ausschlag geben. Zeit spielt bei den Wettkämpfen keine Rolle. Besonders gut ist ein „Full Pull“, bei dem der Fahrer auf mindestens 100 Meter kommt.

Bei der Veranstaltung können sich die Besucher die Traktoren auch von Nahem ansehen. Der Verein hat sich diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. 30 Kinder aus Kinderheimen bekamen Freikarten vom Verein und Wertmarken im Wert von 200 Euro, die von Bost-Agrar aus Nettetal und P&P Coenen gesponsort sind.

Dominic Müller, Daniel Buffen und Anne Siemes vom Verein Tractorpulling Dülken haben die Veranstaltung mitorganisiert. „Die Teilnehmer haben teilweise eine Anreise von 600 bis 700 Kilometern“, sagt Müller. Zum Beispiel ist die Europameisterin aus Dänemark in Viersen dabei, außerdem Teilnehmer aus den Niederlanden und dem Süden und Norden Deutschlands.

Bereits am Samstag gab es das erste Traktor-Pulling. Dieses Mal durften erstmals auch Kinder ab acht Jahren beim sogenannten Gardenpulling mitmachen. Statt zehn Meter breit und 100 Meter lang, war die Bahn dabei etwas schmaler.

Müller schätzt die Zuschauer auf ungefähr 3000. Bei den Besuchern sind auch viele Kinder dabei. Leon (12) und Jannis (12) sind begeisterte Traktorliebhaber. „Natürlich saßen wir schon Mal auf einem Traktor“, sagt Leon. Am liebsten würden sie später auch das Rennen mitmachen.

Alois Siebers, vom Team aus Sonsbeck, tritt in der Gewichtsklasse 6,5 Tonnen Sport an. „Traktorfahren geht nicht einfach so. Dafür braucht man viel Erfahrung und Übung“, erklärt er. Mit einem Normalschlepper fing alles an und hat sich schließlich immer weiter aufgebaut. Mittlerweile ist er schon seit 14 Jahren beim Pulling dabei.