Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach 1968 war die Welt noch übersichtlich: Trainer Hennes Weisweiler posierte mit 14 Spielern fürs Mannschaftsfoto. Obwohl sich 50 Jahre später 50 Männer auf dem Foto tummeln, hat alles seine Ordnung: 21 Trainer, Co-Trainer, Ärzte, Athletiktrainer, Physios und Betreuer, 29 Spieler.

Und in Thorgan Hazard, der Anfang nächster Woche aus dem WM-Urlaub kommt, fehlte sogar noch einer. Der zentrale Teil beim Medientag der DFL dauerte nur 20 Minuten – zehn fürs Gruppenfoto, zehn für die Einzelporträts, für die sich alle nebeneinander vor die Ostgerade stellten. „Man hat schon gesehen, dass der eine oder andere am Tag vorher extra beim Friseur war“, sagte Patrick Herrmann und lachte. Die Fotos gibt es schließlich ein Jahr lang zu sehen. Am 16. August liegt das Teamfoto als Superpanorama der Rheinischen Post bei.