Unterwegs in Wald und Feld : Unterwegs in Wald und Feld

Besonders schön sind die Tour-Abschnitte, die durch die Süchtelner Höhen verlaufen, in den Stunden am Nachmittag und am frühen Abend. Foto: Julia Esch

Viersen Eine Feierabendrunde mit Waldblick über Feld und Wiese sowie einem Essen im historischen Ortskern in Dülken: In dieser Folge gibt es auf rund 20 Kilometern eine gemütliche Tour.

Von Julia Esch

Die Tour durch die Süchtelner Höhen, Felder und Wiesen zur Boisheimer Nette beginnt am Bad Ransberg in Dülken. Wer mit dem Auto anreist, hat genügend Parkmöglichkeiten. Es ist ein Ausflug; bei dem man zurzeit das Rascheln der Mäuse im Laub hört – wer aufmerksam hinschaut, kann die Rötelmäuse zwischen Brombeersträuchern, Gras und Wurzeln erspähen. Auch Vögel tummeln sich in den Kronen des gemischten Waldes, im Hintergrund klopfen ab und an auch Spechte ihre Mahlzeit aus den Baumstämmen.

Gut versteckt, aber mit Geduld zu finden: Eine Rötelmaus. Foto: Julia Esch

Vom Parkplatz aus bis zur Kreuzung am Kletterzentrum fahren, dann rechts dem Radweg folgen. An der Bushaltestelle Haus-Kaiser-Bad nach links abbiegen und Richtung Parkplatz Hoher Busch fahren. Dort an dem Parkplatz vorbeifahren, direkt dahinter den Weg Richtung Wald nehmen.

Zur rechten Hand liegt dann das Steinlabyrinth. Es markiert die geografische Mitte Viersens – genauer gesagt, der Apfelbaum in der Mitte. Vor knapp 20 Jahren entwickelte der Viersener Künstler Jürgen Vossen den begehbaren Irrgarten. Dem Weg weiter folgen, statt in den Wald auf dem Weg links davon weiterfahren und ihm bis zu einer größeren Kreuzung folgen. Von der linken Seite kommt ein etwas breiterer Weg, man blickt dort über ein Feld zur linken Hand auf die A 61. Dort nach rechts fahren Richtung Wildgehege. Wer seine Kräfte schonen möchte, kann das Rad die kleine Anhöhe hochschieben. Etwas weiter in den Wald befindet sich auf der rechten Seite das Wildgehege (am besten den Schildern folgen), auf der linken Seite führt ein Weg ab zum Eingang des Kletterparks und zum Waldcafé. Dieses hat aber nur an den Wochenenden geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Wer spazieren möchte, kann sein Rad abstellen. Im Wildgehege sind Rehe, Ziegen und Schafe anzutreffen.

Vom Parkplatz führt ein Weg geradeaus zum Waldcafé, kurz dahinter befindet sich eine T-Kreuzung – dort rechts fahren und knapp 300 Meter weiterfahren bis zu einer Kreuzung, an der die Straße in beide Richtungen verläuft. Dann Richtung Sportpark Süchtelner Höhen fahren. In der nahen Umgebung befindet sich auch die Volksbankarena und der Tennisclub Süchteln Rot-Weiß. Der Sportpark befindet sich auf der Fahrt zur linken Hand. Direkt am Ende des zweiten Fußballplatzes liegt eine T-Kreuzung – dort links Richtung Hindenburgstraße fahren und diese aufmerksam überqueren. Wenige Meter entfernt auf der rechten Seite sind ein China-Restaurant zu sehen, Bus-Haltestellen und die Lobbericher Straße, die dahinter nach links führt. Dorthin fahren in Richtung Dornbusch und Kölsum.

Auf dieser Strecke ist der Radweg an manchen Stellen nicht im besten Zustand, jedoch besonders in den Nachmittagsstunden ist es ein schöner Abstecher in den Wald.

Wenn das Wäldchen fast passiert ist, zur linken Hand Ausschau halten nach dem Kölsumer Weg, der direkt hinter dem Waldstück von der Lobbericher Straße führt. Am Radknotenpunkt 67 Richtung Boisheim nach links abbiegen und folgen. Die Strecke bis Boisheim führt durch Felder und Wiesen mit offenem Blick auf den Horizont und den Himmel – also genau das richtige, um einen schönen Abendhimmel zu beobachten. Eine Brücke führt über die A 61 zu den Pütterhöfen – dort an der T-Kreuzung rechts fahren und danach auf dem Püterhöfer Weg bleiben, der zur Nettetaler Straße führt.

Wer nicht im Waldcafé eingekehrt ist, kann sich an der Nettetaler Straße drei Häuser weiter beim Bäcker stärken, weiter die Straße hoch ist eine Pizzeria.

Sind die Reserven aufgefüllt, geht‘s weiter Richtung Nette. Der Nettetaler Straße folgen. In einer großen Kreuzung stößt die Brüggener Straße dazu – diese passieren. Dahinter zur rechten Hand Ausschau halten nach der nächsten Möglichkeit, an der Weuthenmühle rechts abzubiegen. An der Gabelung anschließend links halten, danach bei der ersten Möglichkeit wieder links abbiegen und links bleiben. Dem ausgewiesenen Radweg folgen. An der nächsten Gabelung wieder links halten, etwa 400 Meter dahinter führt ein Weg nach rechts. Diesem Weg folgen, an der ersten Möglichkeit dann links abbiegen. An der Henkenmühle dann links Richtung Boisheimer Straße fahren, zur linken Hand passiert man dabei ein Autohaus.

Im Steinlabyrinth markiert ein Apfelbaum Viersens Mitte. Foto: Julia Esch