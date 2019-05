Dülken : Poller am Alten Markt sind wieder in Betrieb

Poller am Alten Markt sind wieder in Betrieb

Dülken Die Stadtverwaltung hat defekte Bauteile der versenkbaren Poller am Alten Markt in Dülken austauschen lassen. Danach habe das Herstellerunternehmen die Steuerungsanlage neu programmiert, informiert eine Stadtsprecherin.

Nun seien die Poller wieder in Betrieb. Sie sollen sicherstellen, dass nur die Linienbusse der NEW den Platz queren können. Das System wurde 2018 installiert und danach getestet. Ende März 2019 waren die Poller in Betrieb genommen worden. Ausgefallen war die Steuerungselektronik am 8. April.