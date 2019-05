Brauchtum in Viersen : Bruderschaften aus dem Bistum treffen sich im Bockert

Viersen Die Diözesanwallfahrt der Schützen ist am Samstag, 11. Mai, in Viersen. Dazu laden der Diözesanverband Aachen im Bund der Historischen Schützenbruderschaften, der Bezirksverband Viersen-Mitte sowie der Ausrichter St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich ein.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr im Josef-Lind-Haus am Pastor-Lennartz-Platz 1 mit einem Stehkaffee. Um 10 Uhr feiern die Pilger in der benachbarten Kirche St. Peter einen Gottesdienst. Der Dürener Monsignore Norbert Glasmacher (Diözesanpräses der Schützen) sowie die beiden Bezirkspräsides Helmut Finzel und Roland Klugmann zelebrieren die heilige Messe. Nach dem Gottesdienst erfolgt die Prozession zur Hubertuskapelle in der Oberbebericher Sitzstadt. An der Kapelle halten die Pilger eine kurze Andacht und erfahren etwas über die bewegte Geschichte der Kapelle, die seit 1973 die Hubertus-Schützen pflegen. Anschließend wird hinter der Kirche St. Peter an den Grotten der Abschlusssegen erteilt. Die Wallfahrt klingt mit einem Mittagsimbiss im Josef-Lind-Haus aus.