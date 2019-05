Tor 21 in Niederkrüchten : Musiker in Club-Atmopshäre erleben

Tomo Brauwers (l.) und Manuel Uebbing planen ein neues Kulturangebot für die Region. Das Studio Tor 21 ist eine beliebte Miet-Location. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

NIEDERKRÜCHTEN Manuel Uebbing und Timo Brauwers haben in Niederkrüchten eine für die Region einmalige Konzertreihe entwickelt. Im „Tor 21“ gibt es virtuose akustische Musik zu zivilen Preisen in außergewöhnlicher Atmosphäre.

Die Musik spielt im Tor 21. Viermal im Jahr verwandelt sich das professionelle Film- und Fotostudio von Manuel Uebbing im Gewerbepark An der Beek 225 in einen Musiktempel. Wer ein Mal da war und in die spezielle Atmosphäre dieses früheren Industriestandorts eingetaucht ist, wird sich wie in einem coolen Großstadt-Club gefühlt haben.

Studiobetreiber Manuel Uebbing sowie der Gitarrist und musikalische Leiter Timo Brauwers haben in Niederkrüchten ein für die Region einzigartiges Angebot geschaffen. Der Schwerpunkt liegt auf hochklassiger akustischer Gitarrenmusik. Das ist weitab vom musikalischen Mainstream, aber massenkompatibel wollen Brauwers und Uebbing auch gar nicht sein. Sie laden Musik-Enthusiasten auf eine faszinierende musikalische Reise ein. Im abgedunkelten Konzertraum entsteht eine intime Club- und Loft-Atmosphäre. 80 Besucher sind auf Tuchfühlung mit dem Musiker auf der Bühne. Ein schwarzer Vorhang, organische Musik und eine intime Atmosphäre sorgen für das besondere Musikerlebnis. „Ganz-Nah-Dran-Konzerte“ hat Manuel Uebbing die Serie betitelt.

Info Was „Tor 21“ in Niederkrüchten bietet Musikvideos An 361 Tagen im Jahr ist das Tor 21 ein Mietstudio für professionelle Foto-, Film- und Videoproduktionen. Hier sind etwa Musikvideos des letztjährigen ESC-Teilnehmers Michael Schulte, der DSDS-Siegerin Marie Wegener, des Duos SDP oder von „Mallorca-König“ Jürgen Drews entstanden. Weitere Kunden Auch viele Kunden aus Industrie, Sport und der Unterhaltungsbranche buchen das gut ausgestattete Studio.

Dass hier etwas Besonderes geboten wird, hat sich schnell herumgesprochen in der Szene, in der Brauwers bestens vernetzt ist. So sind die restlichen drei Live-Musik-Termine für dieses Jahr schon vergeben.

Am Freitag, 24. Mai, kommt um 20 Uhr Don Ross aus Kanada – er gilt als einer der weltbesten Akustikgitarristen. Ross tritt bei renovierten Festivals auf und in profilierten kleineren Clubs. Dass ein solcher Hochkaräter nun in Niederkrüchten spielt, ist ein echter Coup.

Zum Sommer-Konzert am Sonntag, 11. August, ab 18 Uhr hat sich die Marion & Sobo Band angesagt. Das Trio verbindet globale Musik und Jazz mit Chanson und erschafft so einen eigenen modernen Stil von vokalem Gypsy Jazz.

Am Samstag, 9. November, gastiert der mediterrane Gitarren-Poet Franco Morone im Tor 21 – auch er ist ein Virtuose mit internationalem Ruf. Einen visuellen und akustischen Vorgeschmack auf die Konzerte in diesem Jahr gibt es auf der Internetseite der Event-Reihe unter www.tor21-live.com.

Vier Konzerte pro Jahr haben sich Timo Brauwers und Manuel Uebbing als Limit gesetzt. Die Nachfrage nach weiteren Auftritten sei durchaus da, aber die beiden halten das Angebot bewusst klein. „Wir wollen es nicht verwässern. Die Leute sollen sich auf das nächste Event freuen“, sagt Manuel Uebbing. „Unser Anspruch ist es, hohe Qualität und international renommierte Künstler zu bieten.“ Gemessen daran sind die Eintrittspreise sehr moderat. 14 Euro kosten die Tickets online im Vorverkauf. An der Abendkasse sind sie für je 18 Euro erhältlich solange der Vorrat reicht. Das ist möglich, weil Brauwers und Uebbing nicht gewinnorientiert arbeiten – ihnen geht es um die Musik, nicht um Profit.

Nicht nur deswegen ist auch Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) begeistert vom Konzept und dessen Umsetzung. „Ein solches Angebot gibt es im ländlichen Raum normalerweise nicht. Die musikalische Qualität ist sehr hoch. Und eine solche Atmosphäre kennt man eigentlich nur von Großstadt-Clubs. Für das kulturelle Angebot der Gemeinde ist das eine enorme Bereicherung“, sagt Wassong, der den Veranstaltern unter anderem bei der Sponsorensuche hilft.

„Wir möchten dem Publikum qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Musik näherbringen“, beschreibt Brauwers die Ziele. Er selbst gab im November 2018 mit seiner Gitarre das Premierenkonzert im Tor 21. Wenn hier nicht gerade Konzerte stattfinden, werden die Studios im Tor 21 als Film- und Fotoräumlichkeiten vermietet. Das Areal ist insgesamt 320 Quadratmeter groß, die Konzerte finden aber in einem kleinen Rahmen statt.