Schwalmtal : Herwin Heinrich Paul Dinkloh aus Schwalmtal wird am 8. Mai 90 Jahre

Der Schwalmtaler wird am 8. Mai 90 Jahre alt.

Herwin Heinrich Paul Dinkloh aus Schwalmtal vollendet am Mittwoch, 8. Mai, sein 90. Lebensjahr. Er feiert zu Hause im Kreise seiner Familie und erwartet auch Besuch aus seiner alten Heimat Münster. Glückwünsche nimmt er entgegen nach dem Motto: „Wer kommt, der kommt“. Den gebürtigen Münsteraner zog es aus Liebe in den 1970er Jahren an den Niederrhein. Der Verwaltungswirt, einziger Sohn aus einer Beamtenfamilie, war zuletzt bis zu seiner Rente als Regierungsangestellter in Düsseldorf tätig. Aktiv ist der Vater einer Tochter unverändert: „Ich schreibe an einem altsprachlichen Problem. Was ich da untersuche, interessiert wohl keinen Menschen“, sagt der rüstige Senior. Dafür wälzt er dicke Lexika in Griechisch und Latein. Herwin Dinkloh ist damit voll beschäftigt. Dazu pflegt er seine Ehefrau Maria, macht die alltäglichen Besorgungen, regelt alles rund ums Haus und kümmert sich um alles, was er selbst machen kann. „Was kaputt ist, repariere ich auch selber.“