Einbruch in Einfamilienhaus in Viersen-Dülken

Einbruch in Dülken : Einbrecher stehlen hochwertige Uhren

Viersen Unbekannte sind am Samstag in ein Haus an der Franz-Hellner-Straße in Viersen-Dülken eingebrochen. Die Bewohner waren nach Angaben der Polizei zur Tatzeit, zwischen 18.45 und 22.45 Uhr, nicht zu Hause.

Vermutlich versuchten die Täter erst erfolglos, die Terrassentür aufzuhebeln. Bei einem Kellerfenster hatten sie dann mehr Glück. Sie stahlen mehrere hochwertige Uhren und zwei Fahrzeugschlüssel. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(RP)