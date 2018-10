Schwalmtal: Für die St.-Mauritius-Bruderschaft Renneperstraße geht es zunächst weiter

Schwalmtal Mitglieder der St.-Mauritius-Bruderschaft Renneperstraße haben einen Weg gefunden, um den Verein zunächst aufrecht zu erhalten. Dauerhaft ist der Verein damit aber nicht gesichert. Bei der jüngsten Generalversammlung hatten sich für einige Vorstandsämter keine Nachfolger gefunden, sodass eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden musste.

Wie der erste Brudermeister Volker Clemens deutlich machte, hätte der Verein als ruhend gemeldet werden müssen, wenn sich für die Vorstandsaufgaben niemand gefunden hätte. Nach der außerordentlichen Generalversammlung jetzt zeigte sich Clemens erleichtert, sprach aber auch von einer weiterhin unbefriedigenden Situation, in der sich der Verein befinde. Von 82 Mitgliedern waren diesmal 28 erschienen – elf mehr als bei der letzten Versammlung. Bei den Wahlen erklärte sich der bisherige Schriftführer Holger Bielefeld bereit, das Amt für ein weiteres Jahr ausüben zu wollen. Auch für den Posten des Schießwarts fanden die Schützen eine Notlösung: Wolfgang Hansen will die 15 derzeit aktiven Schützen bitten, aus ihren Reihen einen Schießwart zu benennen, der in der nächsten Versammlung mit der Aufgabe betraut werden soll. Ohne Schießwart müsste der aktive Schießsport eingestellt werden.