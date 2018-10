Jazz Circle Viersen feiert 25-jähriges Bestehen in Süchteln im Weberhaus

Süchteln Zum Jubiläum begeisterte das Claudia-Carbo-Quartett im Süchtelner Weberhaus mit Swing, Latin und Bossa Nova.

Wie begeht man den 25. Geburtstag eines Vereins, der sich den Jazz auf die Fahnen geschrieben hat? Vor dieser Aufgabe stand der Vorstand des Jazz Circle. Am vergangenen Freitag wurde dieses Jubiläum im Süchtelner Weberhaus begangen. Statt langer Reden gab es nur eine kurze Begrüßungsrede der Vorsitzenden Gitta Nolte, in welcher ein kurzer Rückblick auf die Vereinsgeschichte geworfen, und in welcher natürlich an Ali Haurand und seine Verdienste um den Verein und den Jazz in Viersen erinnert wurde.