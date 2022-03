Festhalle Viersen : Carmen als „Oper légère“

Viersen Eine Oper als Zwei-Personen-Unternehmen? In der Festhalle Viersen verzauberten die Sopranistin Franziska Dannheim und die Pianistin Jeong-Min Kim das Publikum.

Carmen – die weltweit meistgespielte aller Opern mit nur einer Sängerin und einer Pianistin? Da werden nicht wenige Opernfreunde zunächst einmal die Nase gerümpft haben. Doch die Sängerin Franziska Dannheim vermochte es, mit ihrer Wandlungsfähigkeit, ihrem Charme und ihrem volumenreichen, intonations- und höhensicheren Sopran das Publikum in der Festhalle zu fesseln. Sie erzählte kurzweilig, mit wissenswerten historischen Details gewürzt und nur selten in überflüssige Witzchen abschweifend, die im Grunde tragische Geschichte der auf ihre Freiheit bedachten Carmen. Diese ist zwar in den von ihr faszinierten Sergeanten Don José, der eigentlich seine Freundin Micaela heiraten soll, verliebt, wendet sich aber bald dem umjubelten Torero Escamillo zu. Für diese Liebe scheut sie selbst den Tod nicht.