Tierschutz in Niederkrüchten : Wild durch Hundebiss getötet

Hundebesitzer müssen ihre Tiere etwa im Wald oder in Naturschutzgebieten anleinen. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Niederkrüchten Nachdem der Gemeindeförster Wilfried Kaufhold ein von Hunden angegriffenes Wild in Overhetfeld gefunden hat, gab es nun einen zweiten Fall in Elmpt. Auch dieses Tier verendet nach der Attacke. Deshalb appelliert die Verwaltung an Hundebesitzer.

Wilfried Kaufhold, Förster der Gemeinde Niederküchten, hat erneut ein totes Reh gefunden, das Hunde südlich von Elmpt im Bereich des Elmpter Baches angegriffen haben und das danach verendet ist. Zuvor gab es einen Fall in Overhetfeld.

Förster und Verwaltung rufen daher alle Hundebesitzer auf, ihre Tiere anzuleinen, wenn sie in Landschaftsschutzgebieten, Wald oder Feldern unterwegs sind. Hunde ohne Leine könnten zudem in der Natur lebende Wildtiere aufschrecken, was negative Folgen für die Brut oder die Aufzucht von Jungtieren hat.

(busch-)