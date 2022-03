Corona-Pandemie : Mehr als tausend Neuinfektionen am Freitag im Kreis Viersen

Allein am Freitag waren 1012 PCR-Tests positiv. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag insgesamt 1012 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 174 mehr als am Donnerstag. Gestiegen ist auch die Zahl der infizierten Patienten, die stationär in den Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt werden.

Ihre Zahl stieg von 66 auf 67. Drei Covid-19-Patienten befinden sich auf der Intensivstation, einer weniger als am Donnerstag. Einer muss beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen sank von 1739,2 auf 1716,4 (NRW: 1395,5).

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden (in Klammern die Veränderung zum Vortag): Viersen 283 (+46), Nettetal 198 (+78), Schwalmtal 72 (+24), Brüggen 60 (+10), Niederkrüchten 54 (+28), Kempen 113 (+1), Willich 118 (-3), Tönisvorst 70 (-2) und Grefrath 44 (-7).

(mrö)