Nationalmannschaften gastieren in Mönchengladbach : Die Rückkehr ins Wohnzimmer des deutschen Hockeys

Die letzten Nationalspiele im Mönchengladbacher Hockeypark fanden 2019 statt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hockey Drei Jahre waren die Hockey-Nationalmannschaften nun nicht mehr in Mönchengladbach zu Gast. Am Wochenende kehren beide Teams für ihre Heimspiele in der FIH Pro League gegen die USA (Damen) und Spanien (Herren) zurück in das größte Hockeystadion Europas.

Es ist für Hockey-Deutschland immer noch ein ganz besonderer Ort. 2006, gleich nach dem Sommermärchen der Fußballer bei der WM im eigenen Land, krönte sich das Hockey-Nationalteam der Männer in Mönchengladbach fulminant zum Weltmeister. Mehr als 100.000 Menschen kamen zu den 42 WM-Spielen im Hockeypark zusammen. Im kommenden Jahr finden an gleicher Stelle die Europameisterschaften der Frauen und Männer statt, die Generalprobe absolvieren beide Nationalteams am Wochenende, wenn die Heimspiele in der FIH Pro League im Hockeypark ausgetragen werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welchen Stellenwert hat die Pro League? In der Pro-League-Saison 2021/2022 treffen die neun besten Hockey-Nationen aufeinander, die besten vier nehmen am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele teil. Das Niveau der Partien ist dementsprechend hoch und hat gerade für die Männer in diesem Jahr einen extrem hohen Stellenwert, wie Nationalcoach Andre Henning erklärt: „Wir haben, anders als die Frauen, in diesem Jahr keine EM oder WM. Die Pro League ist also unser dickster Wettbewerb und wir wollen in unserem Wohnzimmer in Mönchengladbach sechs Punkte holen.“ Das Frauenteam bestreitet im Juli die WM in Spanien und den Niederlanden. Mit den Spielen in der Pro League möchte das Team von Nationaltrainer Valentin Altenburg in den Rhythmus finden.

Welche Spiele stehen für die deutschen Teams an? Die Damen treffen in zwei Spielen auf die USA, die Männer bekommen es an beiden Tagen mit der spanischen Nationalmannschaft zu tun. Den Auftakt im Hockeypark bestreiten die Damen am Samstag um 14 Uhr, im Anschluss spielen die Männer um 16.30 Uhr. Am Sonntag starten die Damen um 12 Uhr, Anstoß bei den Herren ist dann 14.30 Uhr. Die letzten Nationalspiele im Mönchengladbacher Hockeypark fanden im Jahr 2019 statt. Während die Damen unter der Woche mit den Spielen in Düsseldorf gegen Spanien (2:2/3:0) bereits ihre ersten Heimspiele in dieser Saison bestreiten konnten, sind es für das Team von Andre Henning die ersten Partien vor heimischer Kulisse. „Wir freuen uns sehr auf diese Spiele. Es ist definitiv etwas Besonderes und ich bin sicher, dass uns die Spanier stark fordern werden“, so Henning.

Wie sind die Teams in Form? Trotz der erfreulichen Ergebnisse gegen Spanien ist Valentin Altenburg mit der Leistungskurve seines Damen-Teams noch nicht zufrieden. „Es ist uns gegen Spanien nicht so gut gelungen, unser Spiel konsequent und dominant durchzusetzen“, so Altenburg. „Daran wollen wir arbeiten und die Partien gegen die USA mehr mit unserer Handschrift versehen.“ Die Männer wollen auf den zuletzt guten Leistungen in Südafrika aufbauen. Dort feierte das Team im Februar gegen Frankreich (3:2/4:2) und Südafrika (6:1/3:1) vier Pro-League-Siege in Folge. „Das Camp in Südafrika hat sich schon sehr gut angefühlt. Da war viel Spaß und Freude im Team zu spüren. Wir hatten aber auch einen starken Fokus und eine hohe Intensität im Spiel“, lobt Nationalcoach Henning sein Team für die vergangenen Wochen. Mit dieser Energie möchte die Mannschaft nun auch in die schweren Spiele gegen Spanien gehen. Dabei soll es auch darum gehen, das Grundgerüst für die Zukunft im Kader zu finden. „Je schneller sich der Kern der Mannschaft bildet, desto schneller kann sich darum ein Team entwickeln“, so Henning weiter.

Was bedeuten die Spiele für die EM 2023 in Mönchengladbach? Knapp anderthalb Jahre sind es noch bis zur EM im August 2023. Dazwischen finden für beide Nationalteams noch die Weltmeisterschaften statt. Dennoch sind die Spiele am Wochenende und im Mai so etwas wie die Generalprobe für die EM im eigenen Land – voraussichtlich werden es die letzten Pflichtspiele im Hockeypark bis dahin sein. In der kommenden Saison gastiert die Pro League wohl nicht in Deutschland. „Natürlich ist die EM noch weit weg, in meinem Hinterkopf spielt sie aber schon eine Rolle, wenn ich hier durch den Hockeypark laufe“, erzählt Henning. „Die Partien jetzt können da schon ein Faktor für uns werden.“

Welche Stimmung wird im Hockeypark erwartet? Auf bis zu 12.000 Plätze kann das Stadion in Mönchengladbach erweitert werden, regulär fasst es 9.300 Plätze. Auch wenn diese Auslastung wohl nur bei großen Turnieren realistisch erreicht werden kann, freuen sich die Verantwortlichen auf eine tolle Atmosphäre für die Spiele gegen Spanien und die USA. „Wir haben von den Vereinen viel Resonanz bekommen und werden an beiden Tagen so 15 bis 20 Jugendmannschaften in voller Stärke vor Ort haben“, sagt Christoph Plass von der Deutschen Hockey Agentur. „Ich bin sicher, dass es ein lautes Event wird.“