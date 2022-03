WM in Viersen : 34. Billard-WM in der Festhalle beendet

34. Billard-WM in der Festhalle beendet

WM in Viersen

Rund 400 Zuschauer hatten in der Festhalle Platz. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Am Donnerstagvormittag war die 34. Billard-WM im Dreiband in der Festhalle eröffnet worden, das Finale war für Sonntagnachmittag angesetzt.

Die Billard-Weltmeisterschaft im Dreiband ist „mit Blick auf die Omikron-Variante den Umständen entsprechend sehr gut besucht“ gewesen: „Wir hatten 50 bis 60 Prozent Auslastung“, sagte der vor Ort in der Viersener Festhalle zuständige Presseleiter der Deutschen Billard-Union (DBU) am Sonntag. Platz sei für rund 400 Zuschauer gewesen. Darüber hinaus wurden die Spiele erstmals per Livestream auf Youtube übetragen. „In der Spitze hatten wir 20.000 Zuschauer“, berichtete der Presseleiter.