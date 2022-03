Festhalle Viersen : Tickets für die Billard-WM nur an der Tageskasse

Viersen Die Billard-WM im Dreiband war die erste Großveranstaltung im Kreis Viersen, die vor zwei Jahren coronabedingt abgesagt wurde. In der kommenden Woche startet die WM in der Festhalle.

Wer das Turnier besuchen will, muss die 2G-Regel erfüllen, also vollständig geimpft oder genesen sein. Außerdem gilt in der Halle – auch am Sitzplatz – die Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

Eintrittskarten gibt es darum erst nach der Kontrolle des Immunisierungsstatus an der Tageskasse. Die Halle öffnet dazu am Donnerstag und Freitag um 10 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag am 9 Uhr. Die Spiele beginnen jeweils eine Stunde später – außer am Donnerstag. Da steht um 11 Uhr zunächst eine schlichte Eröffnungszeremonie ohne Rahmenprogramm an.