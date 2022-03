Opernpremiere in Duisburg : Starke Frauen, starke Stimmen

Duisburg Die RP-Opernscouts und das Publikum zollten der Premiere der Oper „Katja Kabanova“ von Leos Janacek viel Beifall. Generalintendant Christoph Meyer fand angesichts des Kriegs in der Ukraine die richtigen Worte.

Das fand auch Isabel Fedrizzi, die allerdings zugab, dass sie sich erst damit habe abfinden müssen, dass in der Oper keine Kantaten oder Melodien zu hören seien, die man nachsingen oder mitsummen kann. Statt dessen habe Janacek faszinierende Klangfarben gestaltet, bei denen die Themen Natur und Volkstümlichkeit zusammengefügt werden. Die von Henrik Ahr nach einem raffinierten Guckkasten-Prinzip gestaltete Bühne sei schlichtweg großartig. Die Lichteffekte, die Wolga-Projektionen, die in unterschiedlichen Farbtönen sich mal öffnenden, mal schließenden Wände sowie die Kombination von schrägen und geraden Flächen, auf denen sich die Menschen bewegten: All das seien geniale Deutungsansätze für das Geschehen.

Opernscout Dagmar Ohlwein gestand gleich zu Beginn, dass ihr die Oper sehr gut gefallen habe. Das Überraschende sei dabei: „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mir eine Oper in tschechischer Sprache gefallen könnte.“ Zwar müsse man immer auf die deutschen Übertitel achten, doch habe man sich schnell daran gewöhnt. Ergreifend dargestellt sei, so Dagmar Ohlwein, wie Katja einer in Wahrheit mitleidslos gaffenden Gesellschaft ausgesetzt sei. Der Gang in die Wolga sei weniger Selbstmord als Vereinigung mit der Natur.