Übergabe in Niederkrüchten : Unterschriften für Freibad-Erhalt

Niederkrüchten Die Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Freibads in Niederkrüchten sind einen Schritt weiter: Sie haben das notwendige Quorum von 1129 Unterschriften erreicht. Wie es jetzt weitergeht.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Freibad-Erhalt haben die erste Hürde genommen: Statt der erforderlichen 1129 Unterschriften sammelten sie 2455, die sie am Montag an Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) im Elmpter Rathaus übergaben. „Wir werden noch weiter sammeln“, kündigt Guido Buschhüter als einer der Initiatoren an. Zudem nutze man Rat von einem Anwalt. Der nächste formale Schritt wird die Abstimmung im Gemeinderat sein, ob er das Bürgerbegehren für zulässig hält. Gestartet wurde es als initiierendes Begehren, doch danach hat der Rat am 9. November die Freibadsanierung abgelehnt. busch-/Foto: Zilz