Unterschriftenaktion von Bürgerinitiative : Ginderich wehrt sich gegen Kiesabgrabung

Ginderich Bürgerinititiative übergibt Landrat Ingo Brohl mehr als 1000 Unterschriften gegen die Erweiterung der Abgrabungsfläche am Pettenkaul.

Mehr als 1000 Unterschriften sind gegen weitere Kiesabgrabungsflächen im linksrheinischen Teil der Stadt Wesel zusamenngekommen. „Diese große Zahl hat uns alle überrascht“, sagt Michael Brinkhoff, der die Initiative in Ginderich und Büderich mit auf den Weg gebracht hat, um die Erweiterung der Abgrabungsfläche am Pettenkaul in Ginderich zu verhindern. „Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, waren sofort elektrisiert von dem Thema“, ergänzt Mitstreiter Ralf Sundermann. „Noch mehr oder noch größere Baggerlöcher, das wollen die Anwohner hier nicht.“

Die drei Initiatoren, zu denen auch der ehemalige Weseler CDU-Parteichef Heinzgerd Schott zählt, sind stolz darauf, dass sie behaupten können, innerhalb von vier Wochen Unterschriften von fast einem Drittel der Menschen in der betroffenen Region gesammelt zu haben. „Über 1000 Unterschriften – an einem so klaren Zeichen kann eigentlich niemand vorbei“, sind sich die drei Akteure einig. Die pralle Unterschriftenmappe haben sie in diesen Tagen Landrat Ingo Brohl im Weseler Kreishaus übergeben. Der sagte zu, die Unterschriften an die Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr (RVR), Karola Geiß-Netthöfel, weiterzugeben, damit die zuständige Planungsbehörde in Essen über die Stimmung der Menschen in diesem Teil des Niederrheins informiert ist. Darüber hinaus versprach der Landrat seine Unterstützung für das Anliegen der Gindericher Initiative, den weiteren Kiesabbau im Bereich Pettenkaul zu verhindern.