Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall im Kreis Viersen

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat seit Samstag 177 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Davon meldet der Kreis Viersen 27 Fälle im Zusammenhang mit Schulen und Kitas. Jeweils einen neuen Fall gibt es in den Senioreneinrichtungen Haus Greefsgarten, Haus am Nordkanal und Seniorenhaus St. Cornelius in Viersen sowie im Altenheim St. Michael in Schwalmtal. Es ist auch ein weiterer Todesfall zu verzeichnen. Wie der Kreis Viersen mitteilt, ist ein 94 Jahre alter Mann aus Grefrath, der mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Aktuell gelten insgesamt 1364 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 90 weniger als vor dem Wochenende; 46 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 262,6 auf 249,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt aktuell bei 276,8. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 4,38. Im Kreis Viersen werden 50 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, zwei mehr als vor dem Wochenende. Acht befinden sich auf der Intensivstation (-1), vier werden beatmet (-1).