An der Hochstraße in St. Tönis : Woolworth eröffnet am Donnerstag

Bis Ende 2021 war an der Hochstraße 51 in St. Tönis eine Rossmann-Filiale zu finden. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis An der Hochstraße 51 in St. Tönis – dort, wo bis Ende vergangenen Jahres eine Filiale der Drogeriemarkt-Kette Rossmann zu finden war – eröffnet am Donnerstag, 28. April, um 9 Uhr ein Kaufhaus der Firma Woolworth.

Auf der mehr als 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche will das Unternehmen rund 8000 Artikel für den täglichen Bedarf anbieten. Die Produktpalette reicht von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie und Geschenkartikeln bis hin zur Bekleidung für die ganze Familie.

Woolworth hat das Ziel, mehr als 1000 Standorte deutschlandweit zu betreiben – derzeit sind es rund 500 Filialen. Das Unternehmen sei daher stetig auf der Suche nach freistehenden Ladenflächen, so eine Sprecherin. Während der Standortprüfung in Tönisvorst habe sich der Wunsch nach einem Nahversorger seitens der Bürgerinnen und Bürger schnell bemerkbar gemacht. „Wir sind sehr froh, hier ein Kaufhaus eröffnen zu können, und hoffen, ein fester und sympathischer Bestandteil von Tönisvorst zu werden“, sagt Bezirksleiter Nello Di Nicola.

Etwa zehn bis zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in der Tönisvorster Filiale tätig sein. Am Tag der Neueröffnung sorgt ein Moderator für Unterhaltung, und die Kunden können beim Dreh am Glücksrad gewinnen.

(msc)