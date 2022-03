Nachfolger der Baumrettungsaktion : Bäume, Sträucher und Hochbeete für die Tönisvorster Kitas

Tönisvorst Kiri-Bäume sind für ein schnelles Wachstum und große Anpassungsfähigkeit bekannt. Nun habe viele Kitas in Tönisvorst genau solche Bäume gesponsert bekommen.

Der Tönisvorster hatte im vergangenen Jahr ein Baumrettungsprojekt für das Baugebiet an der Friedrichstraße in St. Tönis ins Leben gerufen. Aufgrund von Neubaumaßnahmen wären vier Kiefern und zehn Säuleneichen der Kettensäge zum Opfer gefallen. Pricken hatte die Idee, die Bäume mittels einer Spendenaktion zu retten. Mit Julian Pipper vom gleichnamigen Tönisvorster Unternehmen gewann er einen Partner hinsichtlich der Umpflanzung. Eine Spendenaktion lief an, wobei die Unternehmensgruppe Gebab als Bauherr letztendlich selbst für die Kosten aufkam.