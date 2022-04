Corona : Inzidenzzahlen im Kreis Viersen massiv gesunken

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 19. April, 1401 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1044,4 auf 863,5.

Seit Samstag haben sich in Grefrath 69 Personen infiziert, in Tönisvorst 140, in Kempen 186 und in Willich 195 Personen. Den höchsten Anteil hat die Personengruppe zwischen 50 und 59 Jahren. Hier gab es 263 Neuinfektionen, der Anteil an den Gesamtzahlen beträgt damit 18,8 Prozent, gefolgt von der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen (229 Neuinfektionen, das entspricht einem Anteil von 16,3 Prozent).