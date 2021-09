„Die Kehrseite der Medaille“ : Stadtkulturbund präsentiert Komödie im Corneliusforum

St. Tönis Im Forum Corneliusfeld in St. Tönis ist am 13. Oktober die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ zu sehen. Der Stadtkulturbund verspricht intelligente Unterhaltung mit französischem Esprit. Wo es Karten gibt.

Mit „Die Kehrseite der Medaille“ von Florian Zeller mit Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Martin Armknecht und Nadine Menz präsentiert der Stadtkulturbund Tönisvorst am Mittwoch, 13. Oktober, um 20 Uhr im Forum Corneliusfeld in St. Tönis eine Komödie. „Den Zuschauer erwartet intelligente Unterhaltung mit französischem Esprit und jenem Hauch von Schadenfreude, der wirklich guten Gesellschaftskomödien eigen ist“, wirbt der Stadtkulturbund für die Veranstaltung.

Zum Inhalt: Isabelle und Daniel sind ein seit Langem verheiratetes Ehepaar, Patrick und Laurence dessen langjährige Freunde. Nur hat Patrick jetzt eine Neue an seiner Seite. Sie heißt Emma und ist sehr attraktiv. Isabelle und Daniel gehen auf Distanz. Unglücklicherweise hat Daniel seine Frau überredet, die beiden zum Essen einzuladen. Dass der vorhersehbar nicht sehr erfreulich verlaufende Abend für den (schadenfrohen) Zuschauer zum Vergnügen wird, liegt nicht nur an den Dialogen, sondern auch an einem virtuosen Clou: Das Publikum hört die höfliche Konversation der vier Personen und die heimlichen, nicht immer sehr freundlichen Gedanken, die sie normalerweise voreinander verbergen. Der Zuschauer kann den Figuren praktisch in die Köpfe gucken, sie verraten ihre wahren Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte.