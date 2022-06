FDP will weiter das Ende der Campus-Planung : Campus ist am Donnerstag Thema im Stadtrat

Tönisvorst Die Tönisvorster Liberalen fordern, dass die Arbeiten und Planungen zum Campus-Projekt am Wasserturm sofort eingestellt werden. Darüber wird der Stadtrat am Donnerstag entscheiden.

Zwar wird in der Sitzung des Tönisvorster Stadtrates am Donnerstag, 23. Juni, 18 Uhr, in der Rosentalhalle noch nicht über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens der Initiative Campcorn zum Campus-Projekt entschieden, Thema wird das Thema Campus dennoch sein: Die FDP beantragt erneut, dass die Arbeiten und Planungen zum Projekt mit einer Umsetzung auf der Fläche am Wasserturm eingestellt werden. Das hatte so auch schon auf der Tagesordnung der Mai-Sitzung gestanden, war auf Bitten der Verwaltung aber verschoben worden.