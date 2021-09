Verletzte in Willich und Tönisvorst : Radfahrer stoßen mit Autos zusammen

Symbolbild Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tönisvorst/Willich Am Montag haben sich in Tönisvorst und Willich Unfälle zwischen Rad- und Autofahrern ereignet. In Tönisvorst verletzte sich ein Zehnjähriger leicht, in Willich eine 46-Jährige.

Ein Zehnjähriger aus Tönisvorst ist bei einem Unfall am Montag mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der Junge gegen 15.35 Uhr mit dem Fahrrad über die Dammstraße. An der Kreuzung zur Willicher Straße bog er nach links ab. Da er die Vorfahrt achten musste, habe er nach links und rechts geschaut und gesehen, dass ihm entgegenkommend ein Auto an der Kreuzung stand.

Beim Abbiegen habe er nicht bemerkt, dass das ihm entgegenkommende Auto nach rechts auf die Willicher Straße abgebogen sei. Der 44-jährige Autofahrer aus Tönisvorst stieß an den Hinterreifen. Er habe den Zehnjährigen erst unmittelbar vor dem Zusammenstoß wahrgenommen und gebremst, teilte die Polizei mit. Durch den Sturz verletzte sich der Junge leicht.

Auch eine 46-jährige Frau aus Willich ist leicht verletzt

Eine 46-jährige Frau aus Willich ist am Montag leicht verletzt worden, als sie mit dem Fahrrad gegen ein Auto fuhr. Wie die Polizei mitteilte, stieß die Radfahrerin gegen 16.10 Uhr beim Rechtsabbiegen mit einem Pkw zusammen, der am rechten Fahrbahnrand der Straße, in die sie einbog, stand.

Der Fahrer hatte ihr Herannahen bemerkt und den Wagen bereits bis zum Stillstand abgebremst, so die Polizei. Mit ihrem Fahrrad fuhr die Frau in die linke Fahrzeugseite des Autos und verletzte sich dabei leicht.

(biro)