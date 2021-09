21 neue Corona-Infektionen : Inzidenzzahl im Kreis Viersen sinkt erneut

Kreis Viersen Die Inzidenzzahl im Kreis Viersen sinkt weiter. Die Zahl der neuen bestätigten Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt nach Mitteilung des Kreises am Freitag bei 45,9 (Vortag 49,2). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 81,8.

Am Freitag wurden dem Kreis Viersen 21 neue Infektionen bekannt. Im gesamten Kreis gelten aktuell 263 Personen als infiziert, davon 44 in Willich, 29 in Kempen, 14 in Tönisvorst und drei in Grefrath. 293 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.