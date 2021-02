Hybrid-Veranstaltung in Solingen : Berg-pitch geht neue Wege in der alten Maschinenhalle

Berg-pitch geht neue Wege in der alten Maschinenhalle

Hybrid-Veranstaltung in Solingen

Solingen Gefühlt eine Ewigkeit ist es für Sven Anders Wagner her, dass der berg-pitch mit Publikum bei der codecentric AG in Solingen stattfinden konnte.

Die achte Ausgabe des größten Start-up-Events im Bergischen Land findet am Donnerstag, 25. März, ab 18 Uhr als Hybrid-Veranstaltung in Solingen statt. Die Hybrid-Edition schafft eine gleiche Ausgangssituation für alle Startups auf der Bühne. Das Publikum findet sich parallel im Livestream und im Videokonferenz-Tool zusammen. „So können alle Teil des Events sein und direkt auch den Startups Feedback geben oder Fragen stellen”, erklärt Phil Derichs, Startup-Manager im GuT.

Als Ort des ersten Hybrid-Pitchs kommt die neu renovierte „Alte Maschinenhalle” auf dem Gelände es GuT an der Grünewalder Straße ins Spiel, da diese ausreichend Platz hat und dort ein sehr sicheres Hygienekonzept umgesetzt werden kann. Neue Geschäftsmodelle in historischen Räumen – ganz nach dem Motto „Bergischer Mittelstand meets Startups”. Der berg-pitch in diesem Ambiente zeigt, wie sich die Klingenstadt zu einem modernen Innovations- und Wirtschaftsstandort entwickelt.