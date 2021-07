Nach dem Jahrhundertstarkregen : Schwere Schäden an Wanderwegen im Eifgen

Schwere Schäden an Wanderwegen im Eifgen

Wermelskirchen Wandern oder Rad fahren im Eifgenbachtal sollte man im Moment unterlassen. Groß sind die Schäden durch die Flutwelle in der vergangenen Woche. Über die sich täglich ändernde Situation informiert das Bergische Wanderland auf seiner Homepage.

Nach den sintflutartigen Regenfällen der vergangenen Woche mit über die Ufer getretenen Flüssen und Bächen sind auch die Wander- und Radwege im Eifgenbachtal stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ausgespülte Wege, abgerissene Brücken – so sieht es derzeit im Eifgenbachtal aus, heißt es in einer Mitteilung des Naturparks Bergisches Land und der Tourismusorganisation Das Bergische.