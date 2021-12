Corona-Maßnahmen in Solingen : 2G-Bändchen im Handel voraussichtlich ab Mittwoch

Solingen Vor allem kleinere Geschäfte sollen mit einem Bändchen- und Stempel-System bei den 2G-Kontrollen unterstützt werden. Wenn die Materialien rechtzeitig geliefert werden, startet das Angebot ab Mittwoch.

Im Laufe der Woche soll das Bändchen- und Stempel-System im Solinger Einzelhandel starten. „Wir freuen uns, dass wir doch noch eine einheitliche Lösung für die Kontrolle von 2G im Einzelhandel finden konnten“, hieß es dazu vom Werbe- und Interessenring Innenstadt (W.I.R.) in einer Mitteilung. Mit dem neuen System können Kunden ihren Geimpft- oder Genesenen-Status nach einmaliger Vorlage des Nachweises mithilfe eines Bändchens oder Stempels anzeigen. Damit sollen die Kontrollen am Eingang gerade für kleinere Geschäfte vereinfacht werden, so der Werbering.

In Absprache mit dem Ordnungsamt sollen in Solingen „fälschungssichere und tagesaktuelle Prüfnachweise“ angeboten werden, wie es die Schutzverordnung vorschreibe, so der Werbering. Dabei handele es sich um „reißfeste Kontrollbändchen am Arm oder den Aufdruck eines von uns in Auftrag gegebenen Stempels, der die Initialen SG enthält sowie das tagesaktuelle Datum“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das System werde auch von den Händlern in Ohligs und Wald mitgetragen.